На Сумщине у мамы с двумя детьми появился шанс вернуться домой Выселение семьи Марины Чеберячко из дома в селе Виры Белопольского района сопровождалось акцией протеста у стен облсовета, которая имела широкий резонанс в сумских СМИ.

В конце прошлого года Высший специализованный суд Украины по гражданским и уголовным делам отменил прежние решения судов о лишении семьи права пользования жильем и вернул дело на новое рассмотрение.

Эта история может служить примером того, к чему может привести небрежное отношение к оформлению юридических документов на недвижимость. Судебные тяжбы вокруг небольшого дома, где раньше жила большая семья, длятся уже больше года. Конфликт затронул четыре поколения. В спорном доме проживали Марина Чеберячко с сыном 2008 года рождения (впоследствии родился еще один ребенок), ее мать и отчим матери.

Инициатором выселения стал отчим матери, которого, как рассказывают в семье Чеберячко, после смерти жены «добрые» люди из Сум «накрутили» продать дом, узнав, что пожилой мужчина смертельно болен. Мол, получишь деньги, поедешь в Крым (там живет сын от первого брака), где, не зная нужды, доживешь свой век. Он согласился, да вот незадача – дом-то они в 90-х годах приобретали с ныне покойной супругой - матерью и бабушкой тех, кого теперь надо выжить. Перед этим женщина продала квартиру в Сумах, полученную от совхоза, где работала. Хозяйствовали в доме вместе, к примеру, газ провели и воду, обложили дом кирпичом и пр. Но это «добрых советчиков» не смутило, как и проживающие там малолетние дети.

Единственной преградой стал юридический момент – дом 20 лет назад супруги купили, но договор купли-продажи не заключали, документы на недвижимость не переоформляли. Значит - формально дом принадлежит бывшей хозяйке. Женщины, продавшей дом уже нет в живых. Заявление о лишении права пользования домом всех, кроме отчима, поступило в суд от ее сына, проживающего сейчас в Путивле. В ходе судебных заседаний сам истец участия не принимал. За выселение активно выступал отчим (действуя по доверенности истца), который отрицал факт покупки дома, утверждая, что семья все это время там жила и вела хозяйство на правах квартирантов. В качестве свидетеля выступал его сосед из Сум - Леонид Василенко. Последний известен сумчанам во многих ипостасях: как ветеран органов МВД; как общественный активист, который безуспешно оспаривал в суде право называться председателем сумской ОО «Евромайдан» и был уличен в неправдивости показаний; как бывший руководитель региональной дирекции «Укрпочта», который безуспешно претендовал на возвращение в должность, что вызвало протест в коллективе предприятия. Теперь, как выяснилось, он взялся за содействие в решении вопросов по недвижимости – пока что успешно.

Примечательно, что местный орган опеки и служба по делам детей Белопольской райгосадминистрации не встали на сторону матери с детьми, а поддержали иск о выселении. Сельсовет то выдает справку о регистрации и проживании старшего ребенка в доме, то заявляет, что справка выдана ошибочно. В то время как в хозяйственной книге сельсовета имеется запись о прописке старшего сына Марины Чеберячко, который проживал вместе с матерью по данному адресу и посещал детский сад в селе Виры. А родившегося в 2015 году ребенка Марины Чеберячко сельсовет отказался регистрировать пока идет судебное разбирательство, несмотря на то, что мать зарегистрирована по адресу спорного дома в Вирах.

Сначала решение о лишении права пользования домом всех, кроме отчима, принял Белопольский районный суд Сумской области (12 апреля 2016 года). Затем его поддержал апелляционный суд Сумской области (6 июня 2016 года). Но в декабре прошлого года Высший специализованный суд Украины по гражданским и уголовным делам отменил решения этих судов и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

И еще один важный момент в этом деле – в конце прошлого года умер отчим - человек, который, собирался отправиться в Крым, якобы получив деньги от продажи дома. Сейчас в доме проживает некий отец Дмитрий. Местный участковый следит за тем, чтобы бывшие жильцы соблюдали решения судов о лишении их права пользования жильем и в дом не заходили. Мама с двумя детьми вынуждена снимать квартиру в Сумах. Ей снова придется ездить в Белопольский районный суд Сумской области. Первое заседание назначено на понедельник, 6 февраля.

Интересно, кто же теперь выйдет на первый план в борьбе за спорную недвижимость? Как поведут себя органы, призванные защищать интересы детей? Какие справки будет предоставлять сельсовет? Какую позицию займет человек, подавший иск, ведь версия о том, что чужие ему люди на правах квартирантов десятки лет жили, хозяйничали, прописывали своих родственников в его доме, выглядит, по меньшей мере, неубедительно? Наш корреспондент будет следить за данным процессом.