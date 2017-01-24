Розправа над лікарнею чи політиками? Боротьба триває…

Говорять про «катування» пацієнтів, порівнюють їх перебування там із концтабором тощо. Головний лікар закладу Лілія Неофітна спростовує такі чутки. Вона вважає, що події, які сталися 13 січня 2017 року і висвітлюються у ЗМІ, не що інше, як продовження розправи над політиками-«батьківщинівцями», які обстоюють і захищають інтереси людей.
Лілія Неофітна розповіла, що основна причина того, що в закладі зупинилася котельня через порив тепломережі, у тотальному недофінансуванні лікарні. На харчування на одного хворого в день припадало лише… 1 грн 13 коп., на медикаменти – 1 грн 13 коп. На придбання вугілля виділено 852,5 тис. грн (360,3 т вугілля) при потребі 1 млн 662 тис. грн (800 т вугілля).
Протягом минулого року головлікар п’ять разів зверталася з цією проблемою до керівництва ОДА. Трохи добавили коштів і на вугілля, хоча це проблеми не вирішило. Адже котел, який придбали на прохання керівництва закладу, неможливо встановити через відсутність коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації та монтажних робіт.
«У закладі щороку проводяться багаторазові перевірки, – зазначає Лілія Неофітна. – За їх висновками, для пацієнтів створені задовільні умови для перебування і лікування. Факти жорстокого поводження з хворими не виявлені. Підопічні забезпечені ліками і твердим інвентарем згідно з установленими нормами. Єдине, що вказано в рекомендаціях перевіряючих інстанцій, це рекомендації вжити заходів щодо ремонту водо-, тепло-, електромереж (замінити або полагодити сантехніку, труби). Тож адміністрація лікарні самотужки, без жодної копійки бюджетних коштів, виконала на 70% ремонт тепломережі, поточні ремонти сантехніки».
Наразі депутати вирішили порівняти фінансування та стан медичних закладів даного профілю на території області.
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