На Сумщине спасатели помогли доставить ребенка в больницу

На место происшествия было направлено отделение 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожарным автомобилем повышенной проходимости ЗИЛ-131 спасатели освободили легковушку из снежного заноса и отбуксировали на расстояние 300 м до безопасной участка пути. Водитель - отец ребенка поблагодарил работников подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за оказанную помощь и отправился оттуда в центральную районную больницу.
К спасательной операции привлекались 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.
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