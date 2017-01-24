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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели помогли доставить ребенка в больницу

4 февраля в 13:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на въезде в г. Тростянец в районе ул. Памяти в снежный занос попал ВАЗ-2104, который вез из с. Мощанка в больницу малолетнюю ребенка.

На место происшествия было направлено отделение 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожарным автомобилем повышенной проходимости ЗИЛ-131 спасатели освободили легковушку из снежного заноса и отбуксировали на расстояние 300 м до безопасной участка пути. Водитель - отец ребенка поблагодарил работников подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за оказанную помощь и отправился оттуда в центральную районную больницу.

К спасательной операции привлекались 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.

Право Снежный занос Спасатели
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