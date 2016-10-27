Сумской боксер стал третьим в Кыргызстане

В соревнованиях принял участие и сумской боксер Богдан Головач (весовая категория до 64 кг). Под руководство своего тренера Владимира Винникова, воспитавшего целую плеяду украинских боксеров, в том числе бронзового призера олимпиады-2012 Тараса Шелестюка, наш земляк дошел до полуфинала, где уступил местному спортсмену, завоевав таким образом «бронзу». Справедливости ради, нужно сказать, что местные судьи проявили явно невосточное гостеприимство, засудив всех неместных боксеров. В том числе досталось и нашему Богдану, который явно выиграл свой бой против Нурлана Кобышева.
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