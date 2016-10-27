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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской боксер стал третьим в Кыргызстане

1-5 февраля к Бишкеке, Кыргызстан, проходил 40-ой международный турнир по боксу, посвященный памяти героя Советского Союза Д.Шопокова.

В соревнованиях принял участие и сумской боксер Богдан Головач (весовая категория до 64 кг). Под руководство своего тренера Владимира Винникова, воспитавшего целую плеяду украинских боксеров, в том числе бронзового призера олимпиады-2012 Тараса Шелестюка, наш земляк дошел до полуфинала, где уступил местному спортсмену, завоевав таким образом «бронзу». Справедливости ради, нужно сказать, что местные судьи проявили явно невосточное гостеприимство, засудив всех неместных боксеров. В том числе досталось и нашему Богдану, который явно выиграл свой бой против Нурлана Кобышева.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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