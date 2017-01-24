Сумских полицейских пожурили за просчеты За просчеты в служебной деятельности ряд руководителей Сумского отдела полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Такое решение принял начальник ГУНП области Николай Лушпиенко по результатам целевой проверки оперативно-служебной деятельности Сумского отдела полиции, сообщает Отдел коммуникации Сумской области.

Для полного и объективного анализа выявленных недостатков и определение путей их устранения начальником областного управления полиции было созвано оперативное совещание, в котором приняли участие заместители начальника ГУНП области, руководители структурных подразделений полиции, а также весь личный состав Сумского отдела полиции от младшего лейтенанта до подполковника.

Несмотря на то, что проведенный анализ работы Сумского отдела полиции показал ряд положительных наработок в работе подразделения, таких как стопроцентное раскрытие разбоев, недопущения по сравнению с прошлым годом роста грабежей, краж, мошенничеств, ДТП, преступлений, совершенных в общественных местах, Николай Лушпиенко подверг резкой критике работу подразделений оперативного блока, следователей и превентивной деятельности.

Были определены сроки для устранения всех недостатков, а также заслушаны отчеты руководителей Сумского отдела полиции, которые допустили просчеты в служебной деятельности, показавшие неудовлетворительные показатели.

Решением оперативного совещания работу Сумского отдела полиции сочли таковой, что требует улучшения. За недостаточный контроль за подчиненным личным составом был строго предупрежден заместитель начальника Сумского отдела полиции, который отвечает за направление работы с превентивной деятельностью. Принято решение в марте текущего года заслушать данного руководителя после чего решить вопрос о целесообразности его пребывания в занимаемой должности. На просчеты в служебной деятельности также строго указали и отдельным работникам следствия и оперативных подразделений. А вот начальник сектора отдела превенции получил понижение в занимаемой должности.

«Я прошу руководителей структурных подразделений Сумского отдела полиции и аппарата ГУНП в целом, со всей ответственностью отнестись к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей, - отметил Николай Лушпиенко, завершая совещание - чтобы в регионе царил мир и покой, а каждый рядовой гражданин был защищен от противоправных посягательств».