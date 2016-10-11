Сумские гандболисты поделили очки с полтавчанами

Матчи 5-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги прошли в равной борьбе.
В пятницу сильнее были хозяева 29:26, в субботу — гости 25:26, забросив решающий мяч на последних секундах.
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