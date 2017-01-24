В Сумах объявили тендер на четыре троллейбуса

Ожидаемая стоимость закупки составляет 20 млн грн. с НДС, об этом сообщает председатель общественной экспертной комиссии (ОЭК) по вопросам транспорта Владимир Ведмедев.
Среди дополнительных технических требований: наличие прибора учета потребленной электроэнергии, наличие устройства контроля утечки тока со звуковой и световой сигнализацией, кондиционер в кабине водителя, Wi-Fi. Кроме того, камера видеонаблюдения в салоне со стопроцентным его охватом, возможностью записи на жесткий диск и хранения видеоматериала не менее семи дней и видеорегистратор с такими же требованиями к хранению записей.
«В следующий раз в перечень дополнительных требований следует добавить еще автономный ход. Также хотелось бы видеть и определенную преемственность действий предприятия. Если, например, в прошлый раз покупались автобусы с системой подсчета пассажиропотока, то требование аналогичного оборудования должно быть и при закупке троллейбусов. Полезной такая система будет и после внедрения электронного билета, сможем увидеть, сколько реально людей воспользовалось валидаторами. Если концептуально решили покупать автобусы именно на газовом топливе, то и в дальнейшем следует поступать так же. Не должно быть шатаний туда-сюда под влиянием сиюминутных, конъюнктурных факторов», – подчеркивает Владимир Ведмедев.
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