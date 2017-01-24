Во взорванных сумских домах продолжаются восстановительные работы

Об этом зашла речь сегодня, 6 января, во время аппаратного совещания в мэрии.
- По Металлургов, 24 спасатели завершили свою работу, - не сказал ничего нового заммэра Александр Журба. – «Сумбуд» приступил к восстановительным работам. Укрепили стены, идет подготовка к крепежу монолитных плит перекрытий. Проводятся замеры оконных рам. На этой неделе уже будут вставлять окна и укреплять стены.
- Отопление еще не включали? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.
- Еще нет. Подготовка идет…
- ЖЭК помогает?
- Да. По Лушпы, 52 «Топаз» на этой неделе завершает работы, уже полностью закроют…
- 25 января решением Сумского горсовета было дано разрешение на использование бюджетных средств на капитальный ремонт дома после взрыва на Лушпы, 52, - напомнил подощедший позже директор гордепартамента инфраструктуры Григорий Яременко. – На прошлой неделе прошли две депутатские комиссии, последняя была в пятницу – бюджетная. И мы уже с сегодняшнего дня имеем юридические возможности заключать договора на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ.
- Могли просто сказать, что «Топаз» уже начал работать.
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