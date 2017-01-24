Сумчанам, пострадавшим от январских взрывов выплатили еще 50 тысяч

Об этом сегодня, 6 февраля, на аппаратном совещании в мэрии доложила директор гордепартамента социальной защиты населения Татьяна Масик.
На этой неделе мы еще 13 семьям заплатили средства на компенсацию на проживание, - поделилась она. – За январь, за несколько дней, которые они не проживали в гостинице, и за февраль. В сумме 50 596 грн.
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