Сумчанам, пострадавшим от январских взрывов выплатили еще 50 тысяч Жителям квартир, которые пострадавших от взрыв газа на Металлургов, 24, выплатили 50 тысяч на компенсацию проживания.

Об этом сегодня, 6 февраля, на аппаратном совещании в мэрии доложила директор гордепартамента социальной защиты населения Татьяна Масик.

На этой неделе мы еще 13 семьям заплатили средства на компенсацию на проживание, - поделилась она. – За январь, за несколько дней, которые они не проживали в гостинице, и за февраль. В сумме 50 596 грн.