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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:54310

Сумчанам, пострадавшим от январских взрывов выплатили еще 50 тысяч

Жителям квартир, которые пострадавших от взрыв газа на Металлургов, 24, выплатили 50 тысяч на компенсацию проживания.

Об этом сегодня, 6 февраля, на аппаратном совещании в мэрии доложила директор гордепартамента социальной защиты населения Татьяна Масик.

На этой неделе мы еще 13 семьям заплатили средства на компенсацию на проживание, - поделилась она. – За январь, за несколько дней, которые они не проживали в гостинице, и за февраль. В сумме 50 596 грн.

Общество Взрыв на Металлургов
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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