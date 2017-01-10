Мэр Сум заметил в городе нечищеные тротуары и переходы Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение очистить все тротуары и пешеходные переходы от снега.

Он поднял этот вопрос сегодня, 6 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Вы все видели, что у нас происходило в пятницу-субботу со снегом, - начал он. – Сейчас идет понижение температуры. Я хочу сказать, что справились с магистральными дорогами. Я вижу, что снова мы в режиме «чистого асфальта». Но, по моему мнению, у нас все-таки есть проблемы с тротуарами. Я дума., кто пешком ходит, почувствовали это. Кстати, по остановкам, мы с заместителями проехали каждый по своей территории. У нас есть замечания, которые мы вам передадим. Их нужно устранить. В моей зоне ответственности вопросов нет. Но по тротуарам вопросы есть, и по пешеходным переходам. Мы их тоже передадим. И основное: посыпка тротуаров и снег на обочинах. Готовьтесь, его тоже нужно убирать. Если сейчас не убрать, то по весне поплывут все улицы – Тихорецкая, Басы, Тополянская и все остальные. Готовьте транспорт, чтобы вывозить снег.