ПФК «Сумы» разгромно проиграл любителям 5 февраля состоялся товарищеский матч между ПФК «Сумы» и «Викторией» из Николаевки.

Обе команды готовятся к новому сезону, но у вице-чемпиона Сумской области состав стабильнее. Кстати, в составе команды из Николаевки играли несколько бывших игроков ПФК «Сумы», выступавших за профессионалов несколько лет назад.

Счет открыли любители – на 12-ой минуте забил Собко. Спустя 4 минуты Жариков сравнял счет. Однако на 25-ой минуте Середа вывели николаевцев вперед. А в конце второго тайма он же (на 80 минуте) и Варченко (88) довели счет до крупного.