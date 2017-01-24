ПФК «Сумы» разгромно проиграл любителям

Обе команды готовятся к новому сезону, но у вице-чемпиона Сумской области состав стабильнее. Кстати, в составе команды из Николаевки играли несколько бывших игроков ПФК «Сумы», выступавших за профессионалов несколько лет назад.
Счет открыли любители – на 12-ой минуте забил Собко. Спустя 4 минуты Жариков сравнял счет. Однако на 25-ой минуте Середа вывели николаевцев вперед. А в конце второго тайма он же (на 80 минуте) и Варченко (88) довели счет до крупного.
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