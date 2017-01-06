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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14193

В Сумах стали больше травмироваться дети

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города, - 354 человека.

Это меньше, чем на предыдущей неделе, когда травмировались 427 сумчан. Однако что касается детей, то на прошлой неделе травмировались 38 юных сумчан (за предыдущую неделю - 16).

Из 354 травм: бытовых - 215, уличных - 112, производственных - 2 дорожно-транспортных - 4, спортивных - 2, других - 19. Из 215 бытовых травм: переломов - 56, травм связок - 41, ран - 38, вывихов - 13, другие - 67 (за предыдущую неделю - 216). Из 112 уличных травм: переломов - 33, травм связок – 18, ран - 12, вывихов - 2, другие - 47 (за предыдущую неделю - 178).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 8 (за предыдущую неделю - 10): ул. Заливная, ул. Ярослава Мудрого, ул. Горького, ул. Ковпака, ул. СКД, ул. Богуна, ул. Леваневского, ул. Ивана Сирко – по 1.

Общество Травматизм
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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