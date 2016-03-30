Сумские власти решили искоренить остановку напротив «Лавины» штрафами

Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии представитель транспортного отдела, визуальное наблюдение показало, что водители маршрутных такси продолжают останавливаться напротив ТРЦ «Лавина», а водители троллейбусов и коммунальных автобусов не останавливаются. По информации патрульной полиции, водители останавливаются без нарушений правил дорожного движения.
- Как же без нарушений, там же пешеходный переход? – возмутился мэр Сум Александр Лысенко.
- Согласно правил дорожного движения, остановка запрещена ближе 10 метров от пешеходного перехода или непосредственно на нем, - поднялся представитель патрульной полиции. – Поэтому они останавливаются чуть дальше, не нарушая ПДД.
- Сергей Владимирович, - обратился мэр к начальнику транспортного отдела г-ну Яковенко. – Как только проведем конкурс, там уже нельзя будет останавливаться, так?
- Да, пока они работают в режиме «маршрутного такси», они имеют право там останавливаться, - ответил тот. – Эту информацию было доведено до всех перевозчиков.
- А пока они ездят как маршрутки, кто-то должен там убирать снег, а то не дай Бог случится что-то, - вставил слово заммэра Степан Пак, вспомнив, вероятно, прошлогоднюю трагедию, за которую до сих пор не понес никто наказания.
- Но там нет остановки.
- Я понимаю, но они там останавливаются, люд выходят и заходят. Если что-то случиться, кто за это будет отвечать?
- Этот вопрос обсуждался на совещании с перевозчиками. Они должны придерживаться правил безопасности при посадке-высадке пассажиров в непредназначенных местах.
- Они знают, что должны останавливаться там, где почищено, - подхватил мэр. – Но у нас речь идет об одной остановке. Давайте, выезжайте, посмотрите: остановился с нарушением правил безопасности посадки-высадки, составили акт. Увидите, два-три акта, и никто не будет там останавливаться.
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