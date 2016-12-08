На прошлой неделе заболели ОРВИ 1710 сумчан Ситуация с гриппом и ОРВИ в Сумах остается управляемой.

Об этом сегодня, 6 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- По гриппу ситуация остается управляемой, - начала она. – Хотя количество больных увеличилась. На прошлой неделе заболели 1710 человек. Эпидпорог не превышает. Больных детей 1134.