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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:02664

В Сумах маршрутка попала в ДТП

Сегодня, 6 февраля, около 8 утра на ул. Ковпака произошло ДТП с участием маршрутки.

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель "Шкоды", не удостоверившись в безопасности маневра, допустил столкновение с маршрутным такси  "Рута" № 52, когда перестраивался со второй полосы на главную.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Сотрудники патрульной полиции составили на водителя "Шкоды" админпротокол по статье 124 (совершение ДТП) КоАП.
Право Дтп
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