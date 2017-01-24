В Сумах маршрутка попала в ДТП

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель "Шкоды", не удостоверившись в безопасности маневра, допустил столкновение с маршрутным такси "Рута" № 52, когда перестраивался со второй полосы на главную.
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
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