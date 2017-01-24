В Сумах маршрутка попала в ДТП Сегодня, 6 февраля, около 8 утра на ул. Ковпака произошло ДТП с участием маршрутки.

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель "Шкоды", не удостоверившись в безопасности маневра, допустил столкновение с маршрутным такси "Рута" № 52, когда перестраивался со второй полосы на главную. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Сотрудники патрульной полиции составили на водителя "Шкоды" админпротокол по статье 124 (совершение ДТП) КоАП.