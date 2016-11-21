В Сумах отравились двое детей В Сумскую горбольницу поступили двое детей с отравлениями.

В городскую детскую клиническую больницу на прошлой неделе поступило 2 детей с отравлением медикаментами и неизвестным веществом. В удовлетворительном состоянии дети уже выписаны домой, сообщили в горотделе здравоохранения.