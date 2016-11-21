В Сумах отравились двое детей

В городскую детскую клиническую больницу на прошлой неделе поступило 2 детей с отравлением медикаментами и неизвестным веществом. В удовлетворительном состоянии дети уже выписаны домой, сообщили в горотделе здравоохранения.
На прошлой неделе в Сумах 17-летний подросток попал в больницу с острым отравлением алкоголем....
На прошлой неделе в больницу доставили ребенка, который случайно отравился порошком....
За прошлую неделю трое детей в Сумах отравились медикаментами....
В течение прошлой недели в стационар городской детской клинической больницы с отравлением медикаментами поступило 2 ребенка....
На прошлой неделе в городскую детскую клиническую больницу поступило 4 ребенка с отравлениями....