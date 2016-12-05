Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1181 заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 123, из них раскрыты – 51, а именно 2 ограбления, 27 краж, 5 фактов телесных повреждений, 1 факт хулиганства, 7 фактов мошенничества, 6 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлено 53 протоколов об административных правонарушениях: курение в общественных местах – 6, нарушение антиалкогольного законодательства – 20, насилие в семье – 9, самогоноварение – 5.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1553 вызова и задания. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 270 админматериалов, из них за управление в состоянии опьянения – 11. По линии общественной безопасности составлено 117 административных материалов: мелкие кражи – 1, за мелкое хулиганство – 9, насилие в семье – 1, курение в запрещенных местах – 44, нарушение антиалкогольного законодательства – 54. По горячим следам раскрыто 18 преступлений.