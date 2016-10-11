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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:01274

«Сумыхимпром» будут «грабить» на пару Фирташ и Порошенко

Сумская прокуратура попросила всего лишь личное обязательство для Игоря Лазаковича, который обоснованно подозревается в выводе миллиардов из государственного предприятия в “копилки” Фирташа.

Об этом в Facebook написал нардеп от “Народного фронта”, член Комитета ВР по вопросам бюджета Олег Медуница.

“У нас опять “зрада”. Неделю назад на пограничном посту “Юнаковка” был задержан директор, управляющий санацией государственного предприятия “Сумыхимпром”. Около двух месяцев пребывания в розыске он скрывался в стране, которая совершает агрессию против Украины. Говорят, что приехал сдаваться. Сумская прокуратура попросила личное обязательство. Вдумайтесь — личное обязательство! Юрий Луценко, человеку, который обоснованно подозревается в выводе миллиардов из государственного предприятия в копилки Фирташа, осудить которого хочет американское правосудие, человеку, который скрывался в России, который, по свидетельству чиновников Фонда госимущества Украины, скрывает информацию о реальном положении вещей на предприятии, прокуратура не просила ни ареста, ни домашнего ареста, ни электронного браслета. Только личное обязательство?

Думаю, что Игорь Лазакович уже находится в своем рабочем кабинете и дальше продолжает руководить предприятием в интересах Фирташа.

Я в последние годы писал десятки обращений по “Сумыхимпрому”, чтобы привлечь внимание властей к проблеме завода. В 2014-2015 годах Правительство даже попыталось вернуть предприятие под государственный контроль. Сейчас эти попытки накрываются “медным тазом”.

Итак, что происходит?

Теория “зрады”. Пока Лазакович был в розыске, оппоблоковские друзья Фирташа активно искали контакты в окружении Президента. А Игорь Лазакович, кстати, работал на предприятиях, связанных с нардепом Бойко. Когда необходимые договоренности были достигнуты, Лазаковичу дали команду возвращаться в Украину. И теперь мы будем видеть, как государство через это предприятие будут грабить “на двоих”.

Теория об установлении истины и привлечении преступников к ответственности. Здесь, к сожалению, объяснений логических нет.

Что на самом деле надо делать сейчас? Надо изъять на “Сумыхимпроме” все документы, связанные с предприятиями Фирташа. Это — “Синтез-Ресурс”, титановые ГОКи времен аренды их Фирташем, все компании-посредники, через которые “Сумыхимпром” сбывал двуокись титана последние пять лет. Доказать соответствующее превышение цен при закупках на этом предприятии и занижение цен при продаже продукции. Установить объем ущерба, нанесенного государству и трудовому коллективу. Привлечь виновных, арестовать их личное имущество. Выйти на приватизацию предприятия через открытые конкурсные торги. Социальную сферу передать общине города Сумы.“

Экономика Сумыхимпром
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