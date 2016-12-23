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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4655

На Сумщине дали 8 лет за умышленное убийство

Ахтырской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении жителя Ахтырского района А., который обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что 17 сентября 2016 года А. пришел домой к ранее знакомой П. провести вместе время. После употребления алкогольных напитков, обвиняемый А. уже собирался идти домой, и П. вышла его провожать. Между мужчиной и женщиной возник спор, во время которого обвиняемый обеими руками схватил потерпевшую за шею и начал сжимать ее, в результате чего П. умерла от удушения на месте. Увидев, что в результате удушения П. не подает признаков жизни и удостоверившись в этом, обвиняемый А., пытаясь скрыть следы совершенного преступления, отнес труп умершую на кладбище, где и закопал.

Как сообщил прокурор Ахтырской местной прокуратуры Андрей Кисельчук, приговором суда А. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор Убийство
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