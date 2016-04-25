Мэр Сум знает, кто хочет отжать бизнес у сумских перевозчиков Мэр Сум Александр Лысенко обратился к правоохранительным органам с просьбой расследовать факты наезда на сумских перевозчиков на прошлой не деле.

Он поднял этот вопрос сегодня, 6 февраля, во время аппаратного совещания.

- Вы знаете, что у нас происходит в междугородними перевозками в городе, - начал мэр. – Ко мне пришло обращение, хотя правильнее обращаться к главе облгосадминистрации, потому что междугородними перевозками занимается их отдел инфраструктуры.

- Нет, этим занимается Киев, министерство инфраструктуры, - уточнил начальник транспортного горотдела Сергей Яковенко. – В администрации занимаются внутриобластными перевозками.

- Но все равно, это происходит на территории города, поэтому, думаю, нам нужно вмешаться в эту ситуацию, - продолжил мэр. – Есть мое личное обращение к начальнику горуправления полиции о том, что мы не можем с вами наблюдать, как там бьют людей. Ко мне обратились и представители этой молодежной организации о том, что там избили девушку. Есть и соответствующее обращение от перевозчиков. Вы видели все в СМИ, в интернете, как они там «общались». Меня беспокоит, что там был еще и представитель государственного органа, который должен сегодня контролировать эти перевозки. Если у руководителя этого органа есть проблемы, если он не может осуществить проверки, то нужно обращаться к национальной полиции, патрульной полиции и вместе с ними проверять. Я сегодня официально обращаюсь к начальнику горотдела полиции: пожалуйста, наведите в городе порядок! Не можете вы, значит, будем создавать общественные отряды самообороны, как это было в 2013-2014 годах. Но есть же полиция, наведите порядок. Нельзя сегодня, чтобы так происходило. Людей бить нельзя. Купили люди билет, едут в Киев. Незаконно? Прекращайте. Есть инспекция, пожалуйста. С полицией. Но чтобы не было так, что нас «прославили» на всю Украину. Кто-то какой-т бизнес отжимает? Выясняйте. Я уже знаю, что за предприятие хочет зайти, бывшее луганское, а вы не знаете. Они в Киеве хотели такое сделать, теперь сюда приехали, завтра поедут в Полтаву, Чернигов.

Кто-то там обращался в полицию, есть пострадавшие?

- Возбуждено уголовное производство, проводится следственная проверка по данному факту, - ответил представитель полиции. – По окончании следствия будет проинформировано о последствиях и принятые меры.

- Давайте держите меня в курсе, - продолжил мэр. – Сегодня буду выходить на начальника этой инспекции. Что там происходит, какие там законные проверки.