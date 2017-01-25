Полицейские Сумщины обнаружили автомобиль-«призрак» В Недригайловском районе полицейские обнаружили автомобиль, документы на право пользования которой вызвали сомнения.

В пгт Вильшана на улице Щорса, инспекторы отдела безопасности дорожного движения УПД ГУНП остановили автомобиль марки «Фиат», под управлением 32-летнего водителя. Во время проверки документов по базам данных было установлено, что номер кузова не соответствует записи в регистрационных документах и свидетельство орегистрации имеет явные признаки подделки.

На место происшествия сразу была вызвана следственно-оперативная группа полици местного отделения. Для дальнейшего рассмотрения дела водителя и автомобиль доставили в Недригайловское отделение полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.