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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:32302

Полицейские Сумщины обнаружили автомобиль-«призрак»

В Недригайловском районе полицейские обнаружили автомобиль, документы на право пользования которой вызвали сомнения.

В пгт Вильшана на улице Щорса, инспекторы отдела безопасности дорожного движения УПД ГУНП остановили автомобиль марки «Фиат», под управлением 32-летнего водителя. Во время проверки документов по базам данных было установлено, что номер кузова не соответствует записи в регистрационных документах и свидетельство орегистрации имеет явные признаки подделки.

На место происшествия сразу была вызвана следственно-оперативная группа полици местного отделения. Для дальнейшего рассмотрения дела водителя и автомобиль доставили в Недригайловское отделение полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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