Сумские каратисты отличились в Харькове 5 февраля в Харькове прошел традиционный турнир «Kharkov open 2017».

В турнире принимало участие 780 участников из 58 клубов Украины, Словакии, Беларуси, Польши, Грузии и Франции. От Сумщины выступал сумской клуб «Прогресс». Его спортсмены завоевали 4 золота, 1 серебро и 6 бронзовых наград, что дало возможность занять 6-ое общекомандное место.

Золото: Угнич София (фантом, 6-7 лет), Гейко Аня (кумитэ, 12-13 лет, до 49 кг), Киктенко Глеб (кумитэ, 10-11, -33 кг), Стеценко Егор (кумитэ, 16-17, -76 кг). Серебро: Ярмак Захар (кумитэ, 14-15, -63 кг). Бронза: Лебединская София (14-кумитэ, 15, -47 кг), Приходько Даниил (кмитэ, 14-15, -70 кг), Главатчук Диана (кумитэ, 16-17, -59 кг), Конюхов Илья (кумитэ, 12-13, +55 кг), Буглак Андрей (кумитэ, 16-17, +76 кг), Багирова Юлия (кумитэ, 16-17, +59 кг).

Подготовили юных каратистов к турниру Игорь Угнич, Мария Бондаренко и Игорь Кучер.