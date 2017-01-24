В Сумах сгорел детский лагерь

5 февраля в 9:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании двухэтажного здания, которое не эксплуатируется, на территории бывшего детского лагеря в урочище Копкивщина в г. Сумы. Возгорание обнаружили поздно. На место происшествия были направлены дежурные караулы 3-й и 1-й государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытии пожарные установили, что огонь охватил крышу на значительной площади, а внутри сооружения горел мусор. Было принято решение привлечь дополнительные силы и средства оперативно-спасательной службы области. Тушение осложняли особенностями размещения здания, которое находилась на холме. Для бесперебойной подачи воды автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, расположенного в 3 км от центра горения.
В 10:57 пожар был локализован, в 15:48 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 16 человек личного состава и 5 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара уничтожена кровля по всей площади (200 кв. м), лестницы, окна. Пламенем повреждены перекрытия между первым и вторым этажом здания на площади 200 кв. м.
По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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