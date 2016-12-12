На Сумщине заболели ОРВИ больше 5 тысяч человек

Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 451,7 на 100 тыс. населения, что на 2,2% больше прошедшего на прошлой неделе и менее порогового уровня на 36,1% (пороговый уровень - 706,8 на 100 тыс. населения).
Превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в Конотоп на 0,2% - показатель 651,9 на 100 тыс. населения (пороговый уровень - 650,5).
На 7 административных территориях показатель заболеваемости превышает среднеобластной. Самый высокий уровень заболеваемости в г. Шостка (783,4 на 100 тыс. нас.). Самый низкий уровень заболеваемости отмечается в г. Лебедин (показатель 153,2 на 100 тыс. нас.).
В структуре заболевших удельный вес взрослых и детей в возрасте до 17 лет составляет соответственно: 32,5% и 67,46%. Из заболевших детей 54% - дети в возрасте 5-14 лет.
Показатель заболеваемости детей составляет 1942,5 на 100 тыс. населения, что в 11,1 раза превышает заболеваемость среди взрослых (174,3 на 100 тыс. населения).
Госпитализировано за неделю 249 человек, из них детей - 78%. Удельный вес госпитализированных среди всех заболевших - 5% (дети - 3,8%; взрослые - 1,1%). Среди заболевших детей школьники составляют 47,6%.
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