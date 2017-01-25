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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:50212

На выходными в сумскую полицию сдали «обрез» и «самопал»

Двое жителей Конотопа и Серединобудском районов добровольно выдали местным «шерифа» найденные ими обрез гладкоствольного ружья и самодельное устройство внешне похожее на самопал.

К участковому офицеру полиции, который обслуживает один из пригородов Конотопа, обратился 50-летний местный житель. Мужчина рассказал, что желает добровольно выдать обрез охотничьего ружья, которое он случайно нашел на обочине дороги. Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, он решил сдать опасную находку в полицию.

А в Серединобудском районе 60-летний житель райцентра передал местному «шерифу» устройство, состоящий из металлической трубки, прикрученой к деревянной ручке, внешне похожий на самопал. По его словам, он нашел эту вещь в нежилом доме рядом со своим домовладением, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Сейчас оба устройства правоохранителями изъяты и направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр.

«Граждане, добровольно сдавшие правоохранительным органам оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности, - говорит заместитель начальника ГУНП области Владимир Бабич. - Кроме того, владельцы охотничьего нарезного и гладкоствольного оружия, которые еще не имеют соответствующее разрешение на его использование и хранение, должны обратиться в разрешительную систему по месту жительства и зарегистрировать его в предусмотренном законом порядке ».

Жители области могут получить дополнительную информацию в местных отделах полиции или позвонив в Call-центр ГУНП на круглосуточный телефон «102».

Жители областного центра могут получить консультацию по этим вопросам по адресу: Сумской отдел полиции, г. Сумы, ул. Ахтырская, 14, кабинеты 1, 17. Телефоны: (разрешительная система) 66-77-47, (дежурная часть) 050-407-31-02.

Для жителей Сумского района: Сумской районный отдел полиции, г. Сумы, ул. Бандеры, 11 (бывшая Баумана). Телефоны: (дежурная часть) 66-77-75, 66-73-90, (инспектор разрешительной системы) 095-805-04-43.

Право Оружие
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