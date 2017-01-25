На Сумщине полицейские задержали двух вооруженных преступников Трое вооруженных злоумышленников ворвались в дом семьи, что живет в селе Вороновка Белопольского района. Угрожая пистолетом и ножом, стали требовать деньги. И неожиданно от хозяев получили отпор. Последние не только сбили с ног незваных гостей, но и успели вызвать наряд полиции. Двух злоумышленников, которые пытались скрыться, правоохранители задержали на окраине села. Место пребывания их сообщника в настоящее время устанавливается.

Сообщение о разбойном нападении в полицию поступило от сельской головы. Женщина рассказала, что на ее соседей напали трое вооруженных в масках нападавших.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа вместе с работниками криминальной полиции. Опросив потерпевших, полицейские воссоздали картину того, что произошло. В доме живет семья из четырех человек: пожилые супруги и их сын с невесткой. В тот вечер, когда незваные гости ворвались в их двор, все были дома. Вооруженные ножом и пистолетом, с масками на лице, первыми они встретили 39-летнего сына хозяев. Назвавшись полицейскими, начали его бить. На крики выбежала уже вся семья. То, что было дальше, стало для налетчиков полной неожиданностью. Защищаясь, люди не только сбили с ног незваных гостей, но и вынудили их бежать.

«Двух нападавших полицейские сразу задержали, еще одного их сообщника объявили в розыск, - говорит Игорь Пузиков, начальник Белопольского отделения полиции. - Злоумышленники из Харьковской области. На Сумщине гостили у знакомых. Мужчинам 26 и 30 лет. Оба уже имели за плечами судимости за совершение аналогичных преступлений. В полиции уже достаточно доказательств, которые свидетельствуют о причастности всех подозреваемых к совершению этого разбойного нападения».

Сегодня задержанные находятся под стражей. В отношении них открыто уголовное производство за «Разбой» по ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит лишение свободы на срок до 12 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.