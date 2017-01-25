На Сумщине пограничника-взяточника оштрафовали, но не уволили

Глуховским районным судом с участием государственного обвинителя - заместителя военного прокурора Сумского гарнизона Центрального региона Украины рассмотрено уголовное производство по обвинению во взяточничестве инспектора пограничной службы «Шалыгино» им. Петра Калнышевского Сумского пограничного отряда.
Установлено, что старший прапорщик получил от гражданки неправомерную выгоду в размере 5000 гривен за незаконный пропуск через государственную границу Украины четырех граждан из Узбекистана, Казахстана и Узбекистана, а также оформление соответствующих документов для них.
Обвинителем предоставлены суду неопровержимые доказательства, собранные во время досудебного следствия, и правоохранитель полностью признал свою вину и искренне раскаивался в содеянном.
Суд признал пограничника виновным по ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды) и назначил максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - штраф 25500 гривен с лишением права занимать должности в Государственной пограничной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 2 года, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
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