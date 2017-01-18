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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:26367

В Шостке хотят запустить электробус

Сегодня, 6 февраля, в Шосткинской райгосадминистрации прошла встреча местных властей с представителями холдинга «Белкоммунмаш» (Республика Беларусь).

Предприятие, основанное в 1973 году в прошлом году, освоило производство инновационного транспортного средства – электробуса, который объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса.

Первый заместитель генерального директора «Белкоммунмаша» Дмитрий Парков детально рассказал о предприятии и его продукции.

Рассматривается вопрос покупки электробуса, который бы осуществлял пассажирские перевозки между Шосткой и пос. Воронеж. Интересно, что белорусские электробусы в Украине еще не используются. Так что это может быть первый подобный проект.

Предположительно маршрут электробуса проложат от микрорайона Капсюль до станции Терещенская. Планируется, что основная часть средств на приобретение инновационного транспортного средства поступит из государственного бюджета, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.

Общество Шостка Электробус
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