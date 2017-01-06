За выходные полиция Сумщины раскрыла одиннадцать краж

Так, сумские розыскники раскрыли три кражи: в первом случае 39-летний сумчанин украл из кассы магазина 2000 гривен, во втором - двое приятелей в возрасте 24-х и 25-ти лет с банковской карты 39-летнего жителя областного центра потихоньку сняли 32000 гривен, в третьем - 26-летний молодой человек со своим 31-летним товарищем из Сумского района сняли и похитили крышку канализационного люка.
Сейчас по этим фактам решается вопрос об открытии уголовных производств по соответствующим частям статьи 185 УК Украины «Кража».
Глуховские правоохранители, выехав на сообщение о краже денег из частного жилья, выяснили, что к исчезновению 1250 гривен «приложил руку» 44-летний сын владельца дома.
Работники конотопской полиции разоблачили 41-летнего жителя райцентра, который, находясь в торговом центре, незаметно снял с манекена и похитил новенькую куртку. Другого «любителя» чужого добра правоохранители Конотопщины уличили в краже банковской карты, с которой 35-летний злоумышленник в дальнейшем снял и потратил на свои нужды 1000 гривен.
Лебединские стражи порядка открыли два уголовных дела относительно 26-летнего жителя района. Выяснилось, что молодой человек путем свободного доступа украл у своей односельчанки электроинструмент и составляющие к бензопиле. Однако этого злоумышленнику показалось мало, и на следующую ночь он вернулся во двор обворованной женщины, чтобы вынести цепи к бензопиле и инструменты, которые присмотрел, но не забрал накануне.
На краже «погорел» 65-летний житель Путивльского района, который, находясь в гостях, похитил из дома гостеприимного хозяина 600 гривен.
Соблазнился чужим имуществом и 34-летний житель Сумского района. Местные полицейские разоблачили его в совершении кражи электроинструмента из усадьбы 28-летней жительницы другого села этого же района, и открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 185 УК Украины (кража).
Сейчас по каждому факту проводятся соответствующие проверки и ведется досудебное следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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