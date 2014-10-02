Прокуратура поймала похитителя сумского предпринимателя

Напомним, в апреле 2016 года в г. Сумы был похищен местный предприниматель Белослюдцев С.А. Сразу после похищения его бизнес-партнеру было выдвинуто требование о передаче 50 000 долларов США за возвращение пострадавшего.
По ходатайству родственников похищенного расследование в производстве поручено следователям прокуратуры области.
Во время досудебного расследования следователями и процессуальными руководителями прокуратуры области совместно с оперативными работниками УКР ГУ НП в Сумской области проведен значительный объем следственных действий, в том числе негласных, выдвинуто и проверено ряд версий совершения преступлений, максимально задействованы оперативные возможности подразделений полиции.
В результате проведенной работы установлено организатора совершения указанных преступлений, который 5 февраля 2017 года задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в аэропорту «Борисполь» при попытке вылета в одну из азиатских стран. Им является бывший бизнес-партнер как похищенного, так и потерпевшего от вымогательства, который в настоящее время проживает в г. Киев.
Задержанному сообщено о подозрении в организации похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, и в вымогательстве, что нанесло ущерб потерпевшему в особо крупном размере (50 000 долларов США). Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 189 УК Украины.
Сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, имеющиеся фактические данные, которые дают основания подозревать задержанного в причастности к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений как на территории Сумщины, так и за ее пределами. Соответствующая информация проверяется в ходе досудебного расследования.
Кроме того, продолжается работа по установлению всех сообщников задержанного, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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