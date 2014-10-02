Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16504

Прокуратура поймала похитителя сумского предпринимателя

Прокуратурой области задержан подозреваемый в организации похищения Сергея Белослюдцева.

Напомним, в апреле 2016 года в г. Сумы был похищен местный предприниматель Белослюдцев С.А. Сразу после похищения его бизнес-партнеру было выдвинуто требование о передаче 50 000 долларов США за возвращение пострадавшего.

По ходатайству родственников похищенного расследование в производстве поручено следователям прокуратуры области.

Во время досудебного расследования следователями и процессуальными руководителями прокуратуры области совместно с оперативными работниками УКР ГУ НП в Сумской области проведен значительный объем следственных действий, в том числе негласных, выдвинуто и проверено ряд версий совершения преступлений, максимально задействованы оперативные возможности подразделений полиции.

В результате проведенной работы установлено организатора совершения указанных преступлений, который 5 февраля 2017 года задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в аэропорту «Борисполь» при попытке вылета в одну из азиатских стран. Им является бывший бизнес-партнер как похищенного, так и потерпевшего от вымогательства, который в настоящее время проживает в г. Киев.

Задержанному сообщено о подозрении в организации похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, и в вымогательстве, что нанесло ущерб потерпевшему в особо крупном размере (50 000 долларов США). Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 189 УК Украины.

Сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, имеющиеся фактические данные, которые дают основания подозревать задержанного в причастности к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений как на территории Сумщины, так и за ее пределами. Соответствующая информация проверяется в ходе досудебного расследования.

Кроме того, продолжается работа по установлению всех сообщников задержанного, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Похищение Сергей Белосюдцев
view counter

По тематике

Внимание! Полиция разыскивает похищенного сумчанина и похитителей (видео)
21.04.2016 15:08

Внимание! Полиция разыскивает похищенного сумчанина и похитителей (видео)

Работники полиции разыскивают гражданина, которого 12 апреля похитила группа неизвестных от подъезда собственного дома в Сумах. За любую информацию, которая...

12.04.2016 16:05

В Сумах ищут свидетелей похищения предпринимателя

Сегодня, 12 апреля, в 8 ч. 33 мин. в г. Сумы по ул. Заливная у дома 5 четверо лиц с...

17.03.2016 20:30

В Сумах на Черепина неизвестные похитили мужчину? (обновлено)

Как сообщают очевидцы, несколько минут назад на конечной остановке возле кафе «Жарю-парю» неизвестные, находившиеся в авто «Дачия Логан» серебристого цвета...

02.04.2015 15:42

На Сумщине «экспресс-доставка» пациента едва не завершилась уголовным производством

Случайные прохожие стали свидетелями почти детективного похищения молодого человека, и сообщили об этом в милицию. Благодаря их неравнодушию, правоохранители оперативно...

02.10.2014 14:55

В деле об исчезновении Сергея Лыхмана – 18 томов

В деле об исчезновении лидера областной ячейки партии «Удар» Сергея Лыхмана отрабатывается несколько версий, в том числе и о совершении...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.