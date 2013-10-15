Апелляционный суд Сумщины возглавил кандидат в Верховный

До этого он занимал должность судьи-секретаря судебной палаты по гражданским делам апелляционного суда. Он один из 12 судей от Сумщины, которые претендуют на судейские кресла в Верховном суде Украины.
Его супруга Ольга Шелегеда ведет юридические дела компании Григория Дашутина ООО «Укртехносинтез».
Согласно электронной декларации за 2015 год, В.Шевченко имеет две машины – «Тойота Ленд Крузер 150» 2011 года выпуска, которую он купил за 526 616 грн в 2011 году, и ВАЗ-212140 2014 г.в., купленная за 232 тыс. грн в апреле 2015 года. Его супруга ездит на «Мицубиши Паджеро Вагон» 2008 г.в., купленной марте 2010 года за 320 670 грн. Заработал судья в 2015 году 264 302 грн. Его жена – 377 794 грн. Кроме того, она получила 125 тыс. грн от продажи движимого имущества.
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