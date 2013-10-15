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Елена Адаменко
Елена Адаменко
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Апелляционный суд Сумщины возглавил кандидат в Верховный

30 января 2017 года на собрании судей Апелляционного суда Сумской области председателем суда избрали Шевченко Владимира Альбертовича.

До этого он занимал должность судьи-секретаря судебной палаты по гражданским делам апелляционного суда. Он один из 12 судей от Сумщины, которые претендуют на судейские кресла в Верховном суде Украины.

Его супруга Ольга Шелегеда ведет юридические дела компании Григория Дашутина ООО «Укртехносинтез».

Согласно электронной декларации за 2015 год, В.Шевченко имеет две машины – «Тойота Ленд Крузер 150» 2011 года выпуска, которую он купил за 526 616 грн в 2011 году, и ВАЗ-212140 2014 г.в., купленная за 232 тыс. грн в апреле 2015 года. Его супруга ездит на «Мицубиши Паджеро Вагон» 2008 г.в., купленной марте 2010 года за 320 670 грн. Заработал судья в 2015 году 264 302 грн. Его жена – 377 794 грн. Кроме того, она получила 125 тыс. грн от продажи движимого имущества. 

Право Апелляционный суд Сумской области
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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