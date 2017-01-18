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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00132

Постоянные разливы нефти на Сумщине озаботили чиновников

Областная власть планирует обращаться к Президенту Украины и Кабмину относительно негативных последствий деятельности на территории области предприятий НАК «Нафтогаз» и ПАО «Укрнафта»

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил создать комиссию, которая будет расследовать вопрос относительно аварийных ситуаций на нефтезаборному коллектору на территории Кардашевского сельского совета в Ахтырском районе.

По информации начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области Геннадия Базарова, за десять последних дней на Ахтырщине произошли три аварийные ситуации на нефтезаборном коллекторе. Все они вызваны разгерметизацией нефтепровода и утечкой нефтепродуктов на земли сельскохозяйственного назначения.

«Работы по обследованию первого и второго мест утечки нефтепродуктов пока проведено на 30% и 50% соответственно, - сообщил Геннадий Базаров. - Уже есть результаты анализа образцов почвы с первой площади, подтверждающие значительное превышение уровня загрязнения нефтепродуктами. После получения денежной оценки земли будет рассчитан размер ущерба и сведения будут переданы в правоохранительные органы. Когда сойдет снежный покров, мы еще раз обследуем эту территорию и проведем повторные анализы».

Как отметил директор Департамента экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации Игорь Кривозуб, земли, где произошла утечка нефти, - сельскохозяйственного назначения, поэтому загрязнение нанесло значительный ущерб экологии и аграрному сектору области.

«Так издеваться над Сумщины, как это делают НАК «Нафтогаз» и ПАО «Укрнафта» просто безобразие, - подчеркнул глава ОГА Николай Клочко. - Когда мы обращаемся к ним с предложением присоединиться к решению вопросов социально-экономического развития территорий, на которых они добывают нефть и газ, в ответ получаем отказ. НАК «Нафтогаз» отказывается покупать оборудование предприятий области, загоняя машиностроительную отрасль Сумщины в тупик. «Укрнафта» загрязняет территорию Сумщины, а компенсировать убытки не собирается».

Он подчеркнул, что этот вопрос подробно будет рассмотрен на заседании коллегии облгосадминистрации. По данному факту будет обязательно подготовлено обращение к Президенту Украины и Кабмину. Ведь три аварии подряд на территории одного района - это уже просто наглость.

Право Нефтепродукты Николай Клочко
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