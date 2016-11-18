Сумские чиновники хвастаются лидерством по производству гречки Сумщина - лидер в Украине по посевам и валовому производству гречки.

Об этом во время аппаратного совещания главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко сообщила и. о. директора областного Департамента агропромышленного развития Оксана Петрова.

По ее словам, во всех категориях хозяйств области этой культуры собраны 23 400 тонн. Также наша область является второй по валовому сбору и урожайности кукурузы на зерно, которой собрано 2,6 миллиона тонн. Урожайность составляет 83,2 центнеров с гектара, а это на 6,6 центнеров с гектара больше уровня 2015 года.

Всего в области собрано 3,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы – 936 000 тонн. Это полностью обеспечивает продовольственную потребность региона.

В следующем году, сообщила Оксана Петрова, аграрии прогнозируют увеличить посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств области на 7700 гектаров до уровня 2016 года, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур - на 17 800 гектаров.