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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5359

На Сумщине упали закупочные цены на молоко

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко обсудил с представителями молокозаводов ситуацию с ценами на молоко.

Обеспокоенность чиновника вызвало резкое снижение уровня закупочных цен на молоко от домохозяйств населения. По его словам, с начала года на правительственную горячую линию и в областной контактный центр поступило уже 21 обращения от граждан по вопросам низкой закупочной цены на молоко, при этом 9 - от жителей Бурынщины. Это свидетельствует об обострении социальной напряженности.

«Традиционно постепенное снижение цен фиксируется весной, однако в этом году с 15 января закупочная стоимость молока стремительно снизилась с 5 гривен за килограмм до 4 гривен. Такая ситуация для января является нетипичной и непонятной, ведь произошло снижение сразу на 25%», - обратился к присутствующим Николай Клочко.

Представители молокозаводов в свою очередь объясняли такую ситуацию ростом транспортных затрат, неудобной логистикой, небольшими объемами закупок у населения, уменьшением спроса на готовую продукцию и снижением цен на нее.

Заместитель главы облгосадминистрации Николай Подопригора отметил, что в области ежедневно на переработку реализуется 728 тонн молока, из которых 330 тонн - от населения, то есть почти половину продукции молокозаводы получают от личных крестьянских хозяйств. Он также выразил позицию, что нет оснований для резкого снижения закупочной цены на молоко и не правильно переводить все свои производственные риски на население. Поэтому чиновник призвал присутствующих к откровенному разговору и отработки совместных шагов для решения проблемной ситуации.

Как прокомментировал глава Сумского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Евгений Касьян, они рассматривают те случаи, когда предложение находится на минимуме, и одновременно с десяток субъектов хозяйствования, которые закупают молоко, прибегают к молчаливому согласованному поведению и одновременно снижают цену до определенного уровня.

«Таким образом можно с уверенностью сказать, что усматриваются признаки нарушения антиконкурентных согласованных действий, а значит, есть все основания для исследования этого вопроса. После тщательного сбора доказательств мы можем принять решении и привлечь к ответственности субъекты хозяйствования, которые совершили это нарушение», - прокомментировал он.

Экономика Молоко
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