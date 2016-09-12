Сумчанки неудачно стартовали в Мировой лиге 4 февраля в Валенсии (Испания) стартовал второй раунду Мировой лиги по хоккею на траве среди женских сборных.

В турнире принимают участие восемь команд, среди которых и сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея. В первый день

В первой игре в группе украинки проиграли полькам. Счет открыла на 15 минуте Евгения Керноз, но спустя три минуты польки сравняли, а под конец первого тайма вышли вперед. Во второй половине игры команды обменялись голами, за наших второй гол забила опять Евгения Керноз. В итоге 2:3.

В другой игре шотландки минимально обыграли сборную Ганы 1:0.

В воскресенье игра против сборной Ганы завершилась вничью 2:2. За наших забивали Оксана Пономаренко и Виктория Стеценко. А в серии послематчевых пенальти, которую назначили по итогам ничейного матча, точнее были соперницы наших девчат 2-1. Таким образом, африканки получили 2 очка, наши — всего очко. В другой игре Шотландия снова одержала минимальную победу – 1:0.

Что интересно, все команды по итогам группового турнира проходят дальше, в четвертьфинал, так что в последней игре с лидером группы нашу команду может устроить любой результат.

В другой группе лидирует Испания – 6 очков, на счету россиянок и чешек – по 3 очка, у турчанок – 0.

Что интересно, бывшая сумчанка Богдана Садовая, выступающая сейчас за сборную России, лидирует в гонке бомбардиров – в первой игре она сделала покер (4 гола), но ее команда проиграла испанкам 4:8. Во второй игре Богдана забила только один раз, но россиянки выиграли у турчанок 7:0.