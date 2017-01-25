Патрульные задержали сумчанина, который бросал бутылки по машинам

Одна бутылка попала в лобовое стекло автомобиля Ford Fusion, которое принадлежит одному из мужчин. Когда они начали кричать и бежать в направлении неизвестного, тот бросился наутек.
Один из граждан позвонил в полицию и сообщил направление бегства правонарушителя. Через несколько минут беглец был задержан на улице Ильинской. Он имел признаки алкогольного опьянения.
Мотив своего поступка объяснить гражданин не смог. Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции.
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