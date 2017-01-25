Патрульные задержали сумчанина, который бросал бутылки по машинам 3 февраля, в полночь, 2 человека, выйдя из дома на улице Ярослава Мудрого, увидели неизвестного, который остановился рядом с припаркованными автомобилями и начал бросать в них стеклянные бутылки.

Одна бутылка попала в лобовое стекло автомобиля Ford Fusion, которое принадлежит одному из мужчин. Когда они начали кричать и бежать в направлении неизвестного, тот бросился наутек.

Один из граждан позвонил в полицию и сообщил направление бегства правонарушителя. Через несколько минут беглец был задержан на улице Ильинской. Он имел признаки алкогольного опьянения.

Мотив своего поступка объяснить гражданин не смог. Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции.