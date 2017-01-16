Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00113

Сумским пенсионерам выплатили 17 миллионов за февраль

В Сумах продолжается финансирование пенсий за февраль.

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за февраль. По состоянию на 6 февраля на их обеспечение направлены средства в объеме 17,1 млн грн.

Это соответствует предусмотренному графику поденного финансирования выплаты пенсий.

Общество Пенсии
view counter

По тематике

03.02.2017 14:00

Сумчанам начали выплачивать пенсии за февраль

Сумское объединение управления Пенсионного фонда Украины Сумской области с четверга, 2 февраля, начало финансирования выплаты пенсий за февраль текущего года....

01.02.2017 10:52

В прошлом году 293 жителя Сумщины стали заслуженными пенсионерами

В прошлом году 293 жителям Сумщины установлена пенсия за особые заслуги перед Украиной....

27.01.2017 16:20

Сумские пенсионеры получили 180 миллионов

25 января в Сумах завершено финансирование выплаты пенсий за январь текущего года....

23.01.2017 15:51

Сумским пенсионерам выплатили 159 миллионов

Пенсионный фонд финансирует январские пенсии по графику....

16.01.2017 16:24

Сумские пенсионеры получили почти 100 миллионов за январь

В Сумах осуществляется финансирование пенсий за январь....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.