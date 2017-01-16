Сумским пенсионерам выплатили 17 миллионов за февраль

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за февраль. По состоянию на 6 февраля на их обеспечение направлены средства в объеме 17,1 млн грн.
Это соответствует предусмотренному графику поденного финансирования выплаты пенсий.
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