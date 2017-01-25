Житель Песчаного сдал копам свою сожительницу

3 февраля, в полночь, патрульные получили сообщение о краже на улице Заречной, что в с. Песчаное.
Заявитель сообщил, что его сожительница тайно похитила у него 500 гривен и банковскую карточку. После кражи она поехала на такси Daewoo Lanos в направлении Сум.
Через несколько минут после получения информации, экипаж патрульных заметил автомобиль Daewoo Lanos с шашкой такси.
Полицейские догнали и остановили указанный автомобиль. В салоне находилась 31-летняя женщина, которая отвечала указанным в сообщении приметам. В содеянном гражданка призналась, мотивировав свой поступок желанием развлечься.
Инспекторы вызвали на место остановки следственно-оперативную группу, которая изъяла у пассажирки похищенные деньги и банковскую карточку. В настоящее время проводится проверка.
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