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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Житель Песчаного сдал копам свою сожительницу

Патрульные оперативно нашли женщину, которая совершила кражу.

3 февраля, в полночь, патрульные получили сообщение о краже на улице Заречной, что в с. Песчаное.

Заявитель сообщил, что его сожительница тайно похитила у него 500 гривен и банковскую карточку. После кражи она поехала на такси Daewoo Lanos в направлении Сум.

Через несколько минут после получения информации, экипаж патрульных заметил автомобиль Daewoo Lanos с шашкой такси.

Полицейские догнали и остановили указанный автомобиль. В салоне находилась 31-летняя женщина, которая отвечала указанным в сообщении приметам. В содеянном гражданка призналась, мотивировав свой поступок желанием развлечься.

Инспекторы вызвали на место остановки следственно-оперативную группу, которая изъяла у пассажирки похищенные деньги и банковскую карточку. В настоящее время проводится проверка.

Право Кража
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