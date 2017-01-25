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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:18188

В Сумах патрульные вернули владельцу потерянный телефон

2 февраля, около 23 часов, патрулируя переулок Береста, патрульные услышали мелодию из мобильного телефона Samsung Galaxy J5, который лежал на проезжей части.

Подняв трубку, инспекторы узнали, что сейчас его активно ищут. Полицейские сообщили, где нашли мобильный телефон. Через несколько минут они встретили радостного владельца, который показал документы на телефон и сообщил, что, вероятно, мобильный телефон мог выпасть, когда он выходил из автомобиля.

Полицейские передали ему телефон, а 34-летний гражданин поблагодарил стражей порядка.

Право Патрульная полиция
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