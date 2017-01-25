В Сумах патрульные вернули владельцу потерянный телефон

Подняв трубку, инспекторы узнали, что сейчас его активно ищут. Полицейские сообщили, где нашли мобильный телефон. Через несколько минут они встретили радостного владельца, который показал документы на телефон и сообщил, что, вероятно, мобильный телефон мог выпасть, когда он выходил из автомобиля.
Полицейские передали ему телефон, а 34-летний гражданин поблагодарил стражей порядка.
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