В Сумах копы нарыли очередное подпольное казино

2 февраля, около 17 часов, патрульные получили сообщение об игровых автоматах на улице Герасима Кондратьева. Инспекторы, прибывшие на указанное место, обнаружили помещение, в котором находились около 15 компьютеров и другое оборудование. Также, там находился один посетитель.
Полицейские обеспечили общественный порядок до приезда на место происшествия следственно-оперативной группы Сумского отделения полиции.
Помните! В Украине игорный бизнес и участие в азартных играх запрещены законом. Знаешь о случаях незаконного функционирования игровых автоматов - звони на 102!
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