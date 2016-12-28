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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:19148

В Сумах копы нарыли очередное подпольное казино

Сумские патрульные обнаружили функционирующие игровые автоматы.

2 февраля, около 17 часов, патрульные получили сообщение об игровых автоматах на улице Герасима Кондратьева. Инспекторы, прибывшие на указанное место, обнаружили помещение, в котором находились около 15 компьютеров и другое оборудование. Также, там находился один посетитель.

Полицейские обеспечили общественный порядок до приезда на место происшествия следственно-оперативной группы Сумского отделения полиции.

Помните! В Украине игорный бизнес и участие в азартных играх запрещены законом. Знаешь о случаях незаконного функционирования игровых автоматов - звони на 102!

Право Игорный бизнес
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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