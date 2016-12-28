В Сумах копы нарыли очередное подпольное казино Сумские патрульные обнаружили функционирующие игровые автоматы.

2 февраля, около 17 часов, патрульные получили сообщение об игровых автоматах на улице Герасима Кондратьева. Инспекторы, прибывшие на указанное место, обнаружили помещение, в котором находились около 15 компьютеров и другое оборудование. Также, там находился один посетитель.

Полицейские обеспечили общественный порядок до приезда на место происшествия следственно-оперативной группы Сумского отделения полиции.

Помните! В Украине игорный бизнес и участие в азартных играх запрещены законом. Знаешь о случаях незаконного функционирования игровых автоматов - звони на 102!