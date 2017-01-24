Тендер на троллейбусы в Сумах: что купят и кто может победить? В системе Prozorro опубликовано объявление о проведении торгов КП «Электроавтотранс» на закупку 4 троллейбусов на общую сумму 20 млн. грн.

Сумской эксперт по транспорту Александр Мироненко проанализировал тендерную документацию. Оказалось, что если в прошлом тендере, который отменили из-за выявленных нарушений, базовая цена троллейбуса закладывалась из расчета 5,161 млн. грн. за единицу, то теперь же в технические требования внесены допопции, а ожидаемая цена закупки снижена до 5 млн.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-07-29-000332-b/

К сожалению, все дополнительные опции, которые появились по сравнению с прошлым тендером, практически не касаются комфорта пассажиров, за исключением наличия в салоне Wi-Fi. Впрочем, Wi-Fi-модем стоит около 2 тыс. грн, а основная проблема заключается в том, что помимо самого устройства необходимо еще иметь договор с провайдером, иначе доступа в интернет у пассажиров не будет.

Среди ключевых изменений - наличие кондиционера в кабине водителя. При этом рекомендации по включению в требования кондиционера салона по прежнему оставлены без внимания.

Дополнительно КП "Електроавтотранс" внес требования по наличию системы видеонаблюдения в салоне и видеорегистратора, что, впрочем, как и в случае с Wi-Fi, не повлияет значительно на цену троллейбуса. Также появилось требование по наличию прибора учета электроэнергии и утечки тока.

В технических требованиях сохранено условие по наличию 100% низкого пола, за который активисты боролись в 2014-2015 годах. Помимо этого, в требованиях указано, что троллейбус должен быть выпуска не ранее 2017 года, а основные узлы и агрегаты должны быть произведены не ранее 2016 года.

Это гарантирует, что Сумы получат троллейбусы не со склада, в отличие от газобусов, которые произвели во второй половине 2015 года, а поставили в Сумы только в конце декабря 2016 года.

А теперь главное: кто же победит в тендере?

Предварительный анализ технических параметров показывает, что принимать участие в тендере смогут троллейбусам БКМ 321 Белкоммунмаш, Богдан Т701, ЛАЗ Е183, Эталон Т12, МАЗ-ЭТОН 203, Электрон Т191.

Учитывая, с какой ценой производители/дилеры поставляли технику городам Украины в 2016 году и как оформляли документы, наибольшие шансы на победу в Сумах имеют поставщики троллейбусов БКМ 321 (Беларусь), Богдан Т701 (Луцк) и Эталон Т12 (Чернигов). При этом первый и последний вариант имеют одинаковую базу. Их недостаток - меньшее количество посадочных мест по сравнению с эксплуатируемыми в Сумах троллейбусами Богдан Т701 и наличие большего числа подиумов, на которых расположены сидения. Из плюсов - потенциально меньшая цена. Например, троллейбусы Богдан Т701 с кондиционерами водителя и салона и автономным ходом до 1 км поставлялись Киеву по 5,058 млн. грн. за единицу, в то время как БКМ 321 с кондиционером салона Днепру за 4,499 млн. грн. за единицу.