Тендер на троллейбусы в Сумах: что купят и кто может победить?

Сумской эксперт по транспорту Александр Мироненко проанализировал тендерную документацию. Оказалось, что если в прошлом тендере, который отменили из-за выявленных нарушений, базовая цена троллейбуса закладывалась из расчета 5,161 млн. грн. за единицу, то теперь же в технические требования внесены допопции, а ожидаемая цена закупки снижена до 5 млн.
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-07-29-000332-b/
К сожалению, все дополнительные опции, которые появились по сравнению с прошлым тендером, практически не касаются комфорта пассажиров, за исключением наличия в салоне Wi-Fi. Впрочем, Wi-Fi-модем стоит около 2 тыс. грн, а основная проблема заключается в том, что помимо самого устройства необходимо еще иметь договор с провайдером, иначе доступа в интернет у пассажиров не будет.
Среди ключевых изменений - наличие кондиционера в кабине водителя. При этом рекомендации по включению в требования кондиционера салона по прежнему оставлены без внимания.
Дополнительно КП "Електроавтотранс" внес требования по наличию системы видеонаблюдения в салоне и видеорегистратора, что, впрочем, как и в случае с Wi-Fi, не повлияет значительно на цену троллейбуса. Также появилось требование по наличию прибора учета электроэнергии и утечки тока.
В технических требованиях сохранено условие по наличию 100% низкого пола, за который активисты боролись в 2014-2015 годах. Помимо этого, в требованиях указано, что троллейбус должен быть выпуска не ранее 2017 года, а основные узлы и агрегаты должны быть произведены не ранее 2016 года.
Это гарантирует, что Сумы получат троллейбусы не со склада, в отличие от газобусов, которые произвели во второй половине 2015 года, а поставили в Сумы только в конце декабря 2016 года.
А теперь главное: кто же победит в тендере?
Предварительный анализ технических параметров показывает, что принимать участие в тендере смогут троллейбусам БКМ 321 Белкоммунмаш, Богдан Т701, ЛАЗ Е183, Эталон Т12, МАЗ-ЭТОН 203, Электрон Т191.
Учитывая, с какой ценой производители/дилеры поставляли технику городам Украины в 2016 году и как оформляли документы, наибольшие шансы на победу в Сумах имеют поставщики троллейбусов БКМ 321 (Беларусь), Богдан Т701 (Луцк) и Эталон Т12 (Чернигов). При этом первый и последний вариант имеют одинаковую базу. Их недостаток - меньшее количество посадочных мест по сравнению с эксплуатируемыми в Сумах троллейбусами Богдан Т701 и наличие большего числа подиумов, на которых расположены сидения. Из плюсов - потенциально меньшая цена. Например, троллейбусы Богдан Т701 с кондиционерами водителя и салона и автономным ходом до 1 км поставлялись Киеву по 5,058 млн. грн. за единицу, в то время как БКМ 321 с кондиционером салона Днепру за 4,499 млн. грн. за единицу.
3 февраля 2017 года КП «Электроавтотранс» через систему Prozorro объявило первый в этом году тендер на закупку 4-х низкопольных троллейбусов....
Сегодня, 2 февраля, около 8.00 на ул. Харьковской произошел обрыв троллеи....
В КП «Электроавтотранс» продолжают ремонтировать троллейбусы собственными силами....
Мэр Сум Александр Лысенко хочет предложить ПАО «Сумское НПО» заняться ремонтом троллейбусов....
На днях мэр Сум Александр Лысенко агитировал за покупку проездных билетов на троллейбус. При действующем тарифе 1,75 грн. месячный проездной...