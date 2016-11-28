БК «СумДУ» разгромно проиграл в Днепре

Обе игры прошли с преимуществом хозяев и завершилась их уверенными победами 80:61 (25-16, 16-18, 21-12, 18-16) и 92:57 (30-7, 19-18, 22-18, 21-14).
После 16 игр на счету наших баскетболистов всего 2 победы и пятое место в турнирной таблице. Ниже только кременчуцкая команда «Кремінь-КДЮСШ-2-Педколедж», с которой наши сыграют 10-11 февраля дома.
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