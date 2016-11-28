БК «СумДУ» разгромно проиграл в Днепре 5-6 февраля прошли игры высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу между БК «Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР № 5» и БК «СумДУ».

Обе игры прошли с преимуществом хозяев и завершилась их уверенными победами 80:61 (25-16, 16-18, 21-12, 18-16) и 92:57 (30-7, 19-18, 22-18, 21-14).

После 16 игр на счету наших баскетболистов всего 2 победы и пятое место в турнирной таблице. Ниже только кременчуцкая команда «Кремінь-КДЮСШ-2-Педколедж», с которой наши сыграют 10-11 февраля дома.