Сумская легкоатлетка завоевала золото на турнире во Франции Уроженка Сум Анна Плотицына достигла успеха во французском Мондвилле на международном легкоатлетическом турнире.

Победой Анны Плотицинои завершились соревнования по бегу на 60 метров с барьерами среди женщин. Дистанцию она преодолела за 8,08 с, сообщает sportclub.sumy.ua.