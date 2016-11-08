Сумская легкоатлетка завоевала золото на турнире во Франции

Победой Анны Плотицинои завершились соревнования по бегу на 60 метров с барьерами среди женщин. Дистанцию она преодолела за 8,08 с, сообщает sportclub.sumy.ua.
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