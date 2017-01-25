Сумской биатлонист взял две бронзы на чемпионате Европы 4-5 февраля сумчанин Антон Дудченко завоевал сразу две бронзовых награды на юниорском чемпионат Европы, который проходил в чешском Нове-Место.

В спринтерской гонке залогом успеха нашего спортсмена стала идеальная стрельба, а также спортивный характер, когда на последнем километре дистанции он вырвал медаль из рук немца Давида Цобеля. Уступил Антон лишь россиянину Никите Поршневу и австрийцу Себастьяну Трикслю, которые даже с промахом оказались быстрее украинца, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

На следующий день в гонке преследования Антон в отличном стиле подтвердил свое спринтерское достижение, став единственным на чемпионате двукратным медалистом среди юниоров. Как и днем ранее, к успеху Антона привела качественная стрельба – всего один промах на четырех рубежах, при том что, к примеру, победитель спринта Никита Поршнев уходил на круги штрафа восемь (!) раз. Ну а чешский триумф на домашнем чемпионате мира продолжили Милан Земличка и Онджей Сантора, соорудившие победный дубль.

В международном календаре у юниоров остался наиболее важный старт – чемпионат мира, который начнется в словаком Осрбли 22 февраля.