Сумские дзюдоисты отличились в Португалии

Сумской дзюдоист Артем Хомула (-73 кг) завоевал бронзовую награду, а студент СумГУ Кеджау Ньябали взял серебряную награду в ктаегории до 90 кг.
С наградами вернулись студенты Сумского государственного университета с чемпионата Украины по дзюдо, который проходил 20 ноября в Киеве....
В Луцке состоялся чемпионате Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет....
В Харькове проходит чемпионат Украины по дзюдо в возрастной группе до 23 лет....
Украинский дзюдоист, студент СумГУ Кеджау Ньябали, выступающий в категории до 91 кг, уступил своему сопернику в первой же схватке....
25 июля в г. Риека, Хорватия прошли третьи Европейские студенческие игры....