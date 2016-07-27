Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:46202

Сумские дзюдоисты отличились в Португалии

4-5 февраля в португальском Одивелаше проходил открытый континентальный кубок по дзюдо.

Сумской дзюдоист Артем Хомула (-73 кг) завоевал бронзовую награду, а студент СумГУ Кеджау Ньябали взял серебряную награду в ктаегории до 90 кг.

Спорт Дзюдо
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25.11.2016 16:57

Сумские студенты стали призерами чемпионата Украины по дзюдо

С наградами вернулись студенты Сумского государственного университета с чемпионата Украины по дзюдо, который проходил 20 ноября в Киеве....

26.10.2016 17:00

Сумской дзюдоист стал третьим на чемпионате Украины

В Луцке состоялся чемпионате Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет....

Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины
29.09.2016 16:24

Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины

В Харькове проходит чемпионат Украины по дзюдо в возрастной группе до 23 лет....

Сумской студент бесславно покидает Олимпиаду
11.08.2016 15:04

Сумской студент бесславно покидает Олимпиаду

Украинский дзюдоист, студент СумГУ Кеджау Ньябали, выступающий в категории до 91 кг, уступил своему сопернику в первой же схватке....

Сумские дзюдоисты взяли три медали на Европейских студиграх
27.07.2016 09:21

Сумские дзюдоисты взяли три медали на Европейских студиграх

25 июля в г. Риека, Хорватия прошли третьи Европейские студенческие игры....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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