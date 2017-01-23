МФК «СумДУ» обыграл черновчан 5 февраля сумские футзалисты принимали команду «Эпицентр К» из Черновцов.

Игра 10 тура чемпионата Украины по футзалу среди команд первой лиги прошла в легкоатлетическом манеже им. В.Голубничего.

Сумская команда победила со счетом 5:4. Голы за наших забивали Евгений Петраков, Константин Сорока — по 2 и Андрей Бурдюг.

После 10 туров наши земляки занимают 3 место в турнирной таблице с 19 очками. На 2 больше у столичного «Эпицентра К3» и одесского «Эпицентра К Авангард».