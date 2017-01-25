На Сумщине задержан сотрудник исправительной колонии за наркотики (фото)

Как сообщает пресс-центр СБУ, младшего инспектора отдела надзора и безопасности задержали при очередной попытке незаконной передачи "посылки" осужденным. Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного работника колонии каннабис, метадон, амфетамин, а также мобильные телефоны.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
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