На Сумщине задержан сотрудник исправительной колонии за наркотики (фото) Сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника исправительной колонии в Шостке по подозрению в поставке наркотиков заключенным.

Как сообщает пресс-центр СБУ, младшего инспектора отдела надзора и безопасности задержали при очередной попытке незаконной передачи "посылки" осужденным. Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного работника колонии каннабис, метадон, амфетамин, а также мобильные телефоны. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.