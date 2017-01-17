Тела погибших из Ахтырской психбольницы эксгумируют Тела восьми пациентов Сумской областной психбольницы №2, умерших с начала зимы, эксгумируют.

За декабрь в областной психбольнице № 2 умерли семь человек, еще одна женщина умерла в конце января. У последней врачи подтвердили пневмонию. У остальных причину смерти должен подтвердить экспертиза после эксгумации.

Напомним, скандал вокруг медучреждения разгорелся 13 декабря. Тогда стало известно, что в течение нескольких дней больных содержали при температуре в палатах не выше 9-ти градусов тепла.

«Граждане вследствие ненадлежащего температурного режима заболели пневмонией и в дальнейшем умерли. В рамках этого уголовного производства прокурором назначена эксгумация трупов. После проведения следственного действия и экспертизы, указанные граждане будут похоронены на том же месте. И могилы будут приведены в первоначальный состояние», - заявил заместитель руководителя Ахтырской местной прокуратуры в Сумской области Владимир Шилов.

Тогда 20 душевнобольных удалось вывезти в другие медучреждения. Остальных не выпустили работники психбольницы, опасаясь, что когда вывезут пациентов, они останутся без работы.

Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция начала уголовное производство в отношении руководителя учреждения по факту пыток больных. Санкция статьи до двух лет тюрьмы.