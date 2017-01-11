В Сумах из-за порыва без воды сидят на Десятке КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в 10-ом микрорайоне.

В связи с ликвидацией порыва на водопроводной линии диаметром 150 мм по ул. Ивана Сирко, 45 6 февраля в 20.00 прекращено холодное водоснабжение. Без воды остались дома № 45 по ул. Ивана Сирко, № 50, 52 по проспекту Михаила Лушпы и № 30 по ул. Героев Крут. После окончания ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.