Сумские пограничники обнаружили в поезде 170 кг мяса

В ходе реализации заранее полученной оперативными сотрудниками Госпогранслужбы Украины информации о возможной противоправной деятельности, общая обзорная группа во время проверки поезда «Кишинев - Москва» обнаружила за аккумуляторными отсеками одного из вагонов пакеты. Всего в тайнике найдено 90 пакетов с мясной продукцией. Общий вес обнаруженного товара составил более 170 килограммов.
Владельцем оказался проводник этого поезда, 46-летний гражданин Молдовы.
Сейчас обнаруженные продукты изъяты установленным порядком. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает госпогранслужба.
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