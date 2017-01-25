Сумские пограничники обнаружили в поезде 170 кг мяса Перемещение через границу большого количества скрытой мясной продукции не допустили 6 февраля в пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни.

В ходе реализации заранее полученной оперативными сотрудниками Госпогранслужбы Украины информации о возможной противоправной деятельности, общая обзорная группа во время проверки поезда «Кишинев - Москва» обнаружила за аккумуляторными отсеками одного из вагонов пакеты. Всего в тайнике найдено 90 пакетов с мясной продукцией. Общий вес обнаруженного товара составил более 170 килограммов.

Владельцем оказался проводник этого поезда, 46-летний гражданин Молдовы.

Сейчас обнаруженные продукты изъяты установленным порядком. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает госпогранслужба.